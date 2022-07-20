"Президент сказал очень четко, как вы его и процитировали — денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается", — подчеркнул министр.
"В ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырех пособников ВСУ", - отметили в ведомстве.
"В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей", - продолжил этот перечень замглавы СБ.