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Среди россиян набирает популярность брокерский туризм

Состоятельные россияне в этом году открыли для себя так называемый брокерский туризм.
ГлобалМСК.ру
Среди стран для брокерского туризма выделяются Армения и Турция.
Lenta.ru
У некоторых банков республики есть доступ к инфраструктуре ведущих зарубежных брокеров.
Известия
В основном многие открывают себе счета через ОАЭ, где инвестиционная сфера очень хорошо развита, — уточнил собеседник «Известий».
Известия

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Среди россиян набирает популярность брокерский туризм
ГлобалМСК.ру07:10
Россияне открыли «брокерский туризм»
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