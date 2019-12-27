Экономика
REGNUMСреднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ 27 декабря. Уточняется, что рост составил 1,1 тысячи рублей.
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с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального ведомства.REGNUM03:53
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Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
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В РПЦ изменили правила крещения детей
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РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
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Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
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Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
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Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
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Общество
Российский интернет-магазин одежды стал самым популярным в мире
Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду
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Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
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Армия и оружие
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Индийские военно-воздушные силы вывели из эксплуатации последнюю эскадрилью истребителей-бомбардировщиков МиГ-27.
Происшествия
В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой
Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.
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Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
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Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России
Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».
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Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем самом важном выигранном трофее.
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Клуб КХЛ «Барыс» отменит мероприятия из-за авиакатастрофы в Казахстане
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Недвижимость
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.