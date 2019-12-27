Экономика

REGNUMREGNUMСреднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ 27 декабря. Уточняется, что рост составил 1,1 тысячи рублей.
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«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте федерального ведомства.
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