с чего всё началось

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ 27 декабря. Уточняется, что рост составил 1,1 тысячи рублей.

Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

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