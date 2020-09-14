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ТАСС
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.В источнике
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Ведомости

Минтруд назвал средний размер пенсии в 2021 году

Ведомости11:01
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском11:01
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия10:10
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Ру10:35
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ru10:31
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС10:25
Life.ru

В 2021 году в России вырастет среднегодовой размер пенсии

Life.ru10:50

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новости09:22
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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