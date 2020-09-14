Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей
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Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.В источнике
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