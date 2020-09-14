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ТАСС
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.В источнике
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Российская газета

Средняя пенсия в следующем году увеличится до 17443 рублей

Российская газета11:29
ТАСС

Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей

ТАСС10:25
РЕН ТВ

Пенсии в 2021 году получат 43 миллиона россиян

РЕН ТВ10:37
Фонтанка.Ру

Минтруд рассказал, на сколько вырастет средняя пенсия в 2021 году

Фонтанка.Ру10:35
Газета.Ru

В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

Газета.Ru10:31
RT на русском

Минтруд сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии

RT на русском11:01
Известия

В России в 2021 году вырастет среднегодовой размер пенсии

Известия10:10

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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В Марий Эл женщина избила чиновника за отказ дать место в детсаду

Жительница Марий Эл, набросившаяся с кулаками на сотрудника управления образования, который отказался устроить ее ребенка в детсад, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости10:30
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40

Министерство спорта лишило биатлониста Устюгова олимпийских надбавок

Как сообщает vse42.ru, биатлонист Евгений Устюгов крайне разочарован действиями не только международных организаций, но и «родного» Министерства спорта, которое на всякий случай заранее лишило его надбавок за победу в Олимпиаде.
Prognozist03:43

Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей».
URA.Ru10:01
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СК возбудил дело после пожара в краснодарской восьмиэтажке, в результате которого сгорели 54 квартиры

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил дела после пожара в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре, в результате которого полностью выгорели 54 квартиры.
Новая газета12:45

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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