с чего всё началось

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Авто В Сети появилось редкое видео о мире внутри катящейся покрышки Принимая в учёт, что внутри покрышек абсолютная темнота, камера была снабжена светодиодным специальным освещением, при этом она получила дополнительную батарею.

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Армия и оружие Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур В издании уверены, что к одному контуру двигателя добавится второй, в результате чего модернизированный силовой агрегат можно будет устанавливать на «самолеты, имеющие неограниченную дальность полета, в том числе пилотируемые». 12

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Общество В России за последние сутки еще 5 427 человек заболели коронавирусом В России за последние сутки было зафиксировано 5 427 новых случаев заболевания COVID-19, еще 70 человек стали жертвами коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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Космос Российские космонавты получили широкополосный канал связи с Землей Как отмечается в сообщении корпорации в Facebook, российский сегмент подключен к широкополосному спутниковому каналу с помощью спутников-ретрансляторов "Луч-5Б" и "Луч-5В".