Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксСреднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
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Добыча нефти и конденсата в России в июле немного выросла перед ослаблением ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
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