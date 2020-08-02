Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Sputnik Таджикистан 8

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.