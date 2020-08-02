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Интерфакс
Интерфакс

Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.В источнике
С чего всё началось
Добыча нефти и конденсата в России в июле немного выросла перед ослаблением ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ05:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Россия нарастила добычу перед ослаблением ограничений в рамках ОПЕК+

Коммерсантъ05:42
Эхо Москвы

Добыча нефти и конденсата в России незначительно выросла в преддверии ослаблений ограничений в рамках сделки ОПЕК+

Эхо Москвы05:34
Интерфакс

Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Интерфакс03:55
Взгляд.ру

Россия увеличила добычу нефти в июле

Взгляд.ру02:53
Газета.Ru

Россия в июле нарастила добычу нефти

Газета.Ru02:15
ПРАЙМ

Добыча нефти и конденсата в России в июле чуть выросла

ПРАЙМ02:14
News.ru

Отраслевые эксперты назвали среднесуточную добычу нефти в РФ

News.ru03:59
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Ведомостивчера в 04:10
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В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия22:51
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В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое

В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска, которые уже несколько недель выходят на митинги из-за ареста бывшего главы края Сергея Фургала.
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 08:57
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МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русскомвчера в 09:40
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Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказавчера в 03:52
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