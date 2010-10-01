Энергетика
ИнтерфаксСреднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню
Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
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Экономика
«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги
Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей.
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С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Здоровье
В Татарстане назвали районы с высокой заболеваемостью коронавирусом
В Татарстане стали известны районы с высокой заболеваемостью коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:00
Происшествия
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине
В Берлине во время протестов пострадали 45 полицейских.
Российская газета вчера в 18:45
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным
Москва 24 вчера в 06:31
Общество
Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России
В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР).
РБК 02:16
Происшествия
В Москве все станции метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена планируется проверить в понедельник из-за анонимного сообщения о "минировании", на работу подземки это повлиять не должно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 04:28
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Авто
В РФ разработают общий стандарт для отзывных кампаний автомобилей
В России вводится новый ГОСТ для отзывных кампаний автомобилей. Отзывы транспортных средств разделят на добровольные и принудительные.
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Происшествия
Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Севастополе
В Севастополе подтверждены два случая заражения коронавирусом за минувшие сутки.
Новый Севастополь 04:23
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
Общество
ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России
"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru 02:53
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
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Газета.Ru 01:12
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит иск матери Аршавина по выселению из дома его жены
Суд в Санкт-Петербурге назначил дату рассмотрения иска Татьяны Аршавиной к Алисе Казьминой, бывшей жене футболиста Андрея Аршавина.
Pravda.Ru 04:35
Путешествия
В АТОР назвали дату возобновления регулярного авиасообщения с Кубой
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, согласно данным представителей посольства Кубы в России, Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения.
RT на русском 04:35
Общество
Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей 02:31
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
Армия и оружие
Создана информационно-телеметрическая система для «Ангары-1.2»
Производимая специалистами АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг РКС) ИТС «Орбита IV АН 1.2» – высокоинформативная телеметрическая система, обладающая гибкостью конфигурирования.
Военно-промышленный курьер 04:22