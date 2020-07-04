Религия
REGNUMСреднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами. Об этом во ВКонтакте написал его представитель Всеволод Могучев.
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с чего всё началось
«Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“ открыт для его посещения православными прихожанами и паломниками», — написал Могучев на своей странице во «ВКонтакте». В разговоре с URA.RU Могучев пояснил, что схиигумен Сергий остается в монастыре.URA.Ru08:28
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