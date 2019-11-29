Экономика
Piter.tvСредневзвешенная ставка по ипотеке упала до двухлетнего минимума
Наблюдения экспертов ДОМ.РФ показали, что средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,28% - до 9,4% годовых. Регулятор заявил, что это минимальное значение за два года и оно отразится и в 2020 году.
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ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году
ТАСС29 ноября в 13:09
В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
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Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
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Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
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