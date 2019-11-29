Экономика

Piter.tvPiter.tvСредневзвешенная ставка по ипотеке упала до двухлетнего минимума

Наблюдения экспертов ДОМ.РФ показали, что средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,28% - до 9,4% годовых. Регулятор заявил, что это минимальное значение за два года и оно отразится и в 2020 году.
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В России ставки по ипотеке опустились до минимальных значений

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