Финансы

ФинмаркетФинмаркетСредневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 2 сентября составил 66,6235 руб

Последняя сделка была совершена по курсу 66,635 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.
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Средний курс евро со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 73,1443 руб

Финмаркет08:15
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