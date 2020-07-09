Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

Экономика Рост пенсий россиян в 2021 году может составить более 6% Как сообщает ToDay News Ufa, только в 2021 году у россиян ожидается рост пенсий на 6,3%. Эта информация поступила из Пенсионного фонда России (ПФР). 6

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась в совершении преступления Просто засунула понравившееся вещи под платье и вышла из бутика. В краже артистка призналась в своем микроблоге.

Шоу-бизнес Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения. 6

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края). 566

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,6K

Политика Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам. 18

Политика Трамп признал санкционирование кибератаки против компании из России Белый дом в 2018 году санкционировал кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований», сообщил президент США Дональд Трамп в интервью научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену, 11 июля передает The Washington Post.

Финансы МВФ: общий госдолг всех стран превысит мировой ВВП в 2020 году В текущем году совокупный государственный долг всех стран достигнет 101,5% ВВП, обновив исторический максимум, следует из статьи главного экономиста МВФ Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара. 1

Общество Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. 2

Политика Германские министры отказались от министерской встречи G7 в США Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».

Наука Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57% Учёные из Стэнфордского университета обнаружили рекордный рост фитопланктона и мелких водорослей в Северном Ледовитом океане — на 57%.

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2

Общество Тренер предостерег от «ультраопасного» способа сжигания калорий В городе удобнее и безопаснее сжигать калории не на велосипеде, а при помощи пробежек или ходьбы, считает Лев Гончаров.

Шоу-бизнес Айза Анохина рассталась с Олегом Майами Блогер и столичная модница Айза Анохина несколько месяцев назад рассказала своим поклонникам о том, что у нее роман с Олегом Майами. 26