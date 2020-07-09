Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 71,23 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Экономика
Рост пенсий россиян в 2021 году может составить более 6%
Как сообщает ToDay News Ufa, только в 2021 году у россиян ожидается рост пенсий на 6,3%. Эта информация поступила из Пенсионного фонда России (ПФР).
ToDay News Ufa 14:30
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в совершении преступления
Просто засунула понравившееся вещи под платье и вышла из бутика. В краже артистка призналась в своем микроблоге.
Privet-Rostov.ru 09:39
Политика
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 18:36
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита призналась в романе на стороне
Джада заявила, что у нее была связь с музыкантом около 4,5 лет назад, однако опровергла информацию о том, что ее муж Уилл Смит "благословил" эти отношения.
Газета.Ru 18:13
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ 18:22
Общество
Губернатор Виктор Томенко ужесточил масочный режим в Алтайском крае
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился ужесточить масочный режим в регионе.
Городовой 12:17
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Киберспорт
Личность для Anti-Mage добавлена в Dota 2
Dota2.ru 20:55
Политика
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 08 июля в 02:45
Политика
Трамп признал санкционирование кибератаки против компании из России
Белый дом в 2018 году санкционировал кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований», сообщил президент США Дональд Трамп в интервью научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену, 11 июля передает The Washington Post.
ИА Красная Весна 22:04
Финансы
МВФ: общий госдолг всех стран превысит мировой ВВП в 2020 году
В текущем году совокупный государственный долг всех стран достигнет 101,5% ВВП, обновив исторический максимум, следует из статьи главного экономиста МВФ Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара.
Коммерсантъ 08:57
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
ТАСС 20:44
Политика
Германские министры отказались от министерской встречи G7 в США
Берлин, 9 июля 2020, 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки».
REGNUM вчера в 15:09
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru 21:01
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57%
Учёные из Стэнфордского университета обнаружили рекордный рост фитопланктона и мелких водорослей в Северном Ледовитом океане — на 57%.
News.ru 18:54
Авто
Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер
Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses вчера в 08:19
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Общество
Тренер предостерег от «ультраопасного» способа сжигания калорий
В городе удобнее и безопаснее сжигать калории не на велосипеде, а при помощи пробежек или ходьбы, считает Лев Гончаров.
Радио Sputnik 21:00
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Блогер и столичная модница Айза Анохина несколько месяцев назад рассказала своим поклонникам о том, что у нее роман с Олегом Майами.
Вечерний курьер 09:50
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 13:58