Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 79,9 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Официальный курс доллара на нерабочую неделю снизился до 77,73 рубля
Московский Комсомолец27 марта в 22:40
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