Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 68,98 рубля

Политика К юбилею дипотношений Турция открывает границы для российских туристов 2 июня исполняется ровно 100 лет с того момента, как Россия и Турция установили дипотношения.

Футбол «Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину «Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.

Происшествия В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. 75

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Происшествия В Хакасии полицейский сбил двух девочек По данным СК РФ, накануне сотрудник полиции ехал с работы на личном автомобиле, и на улице Ленина в селе Райково сбил двух девочек пяти и семи лет. 1

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Футбол В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола Хорватское издание Sportske Novosti выпустило статью под заголовком: «Главный алкоголик современного футбола».