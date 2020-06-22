Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 69,48 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Политика
Болтон раскрыл согласие Обамы на «аннексию Крыма»
Как утверждает Болтон, Барак Обама однозначно обещал Владимиру Путину в 2014 году, что, если Москва не пойдет дальше аннексии Крыма, противостояние по Украине может быть урегулировано.
Национальная служба новостей вчера в 06:34
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Футбол
На базе «Монако» трагически погиб рабочий
Bobsoccer вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.
RT на русском вчера в 15:07
Общество
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru вчера в 04:37
Единоборства
Нурмагомедов уверен, что осенью будет защищать титул чемпиона UFC
RT на русском вчера в 17:54
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
Игры
Результат налицо: релизная версия The Last of Us Part II не дотянула до уровня графики из демонстрации 2018 года
3DNews вчера в 04:35
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Здоровье
В Волгоградской области истек срок режима самоизоляции
Как передавали «НовостиВолгограда.ру», ограничения, связанные с режимом самоизоляции были установлены региональными властями до 23 июня.
НовостиВолгограда.ру 00:41
Армия и оружие
Спецназ России получит уникальные парашюты
Советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич рассказал, что это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края для того, чтобы подготовиться к атаке на земле, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:01
Гаджеты
Компания Asus анонсировала новые ноутбуки Zenbook 14 и Zenbook 13
Компания Asus анонсировала выпуск новых ноутбуков моделей Zenbook 14 и Zenbook 13.
Дни24 вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
Гаджеты
Apple официально объявила переход Mac на собственные ARM-процессоры
На всемирной конференции для разработчиков (WWDC 2020) Apple объявила о начале перехода с процессоров Intel к собственным чипам на базе архитектуры ARM для ноутбуков и ПК.
MobiDevices вчера в 15:05
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 21 июня в 11:59
Музыка
В Волгограде концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна
Зрители смогут увидеть световые эффекты и инсталляции.
Evo-rus.com вчера в 06:20
Общество
Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов
Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов. В первую двадцатку попал Казанский федеральный университет (18 место).
Реальное время 01:38
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 28 новых случаев коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области озвучило данные по территориям региона, где выявлены новые случаи коронавируса.
Газета Кемерова 00:10
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложили
SM News 20 июня в 02:10
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Кино
Авторы фильма «Мстители: Финал» признали ошибку в сценарии
Российская газета вчера в 10:25
Политика
Адвокат подверг критике действия голландского суда по делу MH17
ИА Красная Весна вчера в 13:13
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 21 июня в 07:42
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Общество
Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия вчера в 23:48