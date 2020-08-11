Президент Литвы обвинил власти Белоруссии в давлении на Тихановскую

Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила место проживания Ни один здравомыслящий человек не поверит, что обращение Тихановской было сделано по доброй воле Президент Литвы о видеообращении Тихановской к протестующим По его словам, видеозапись является свидетельством того, какие методы используют в Белоруссии, "чтобы сломить волю человека и народа".