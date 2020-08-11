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Официальный курс евро на среду снизился до 85,92 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 90,12 копейки — до 85,9246 рубля, курс доллара уменьшился на 62,28 копейки — до 73,1522 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профиль12:58
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркет09:18
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30

РФС выступил с заявлением о ситуации с нападением Широкова на арбитра

В российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали инцидент с участием бывшего капитана сборной Романом Широковым, который во время любительского матча избил судью Никиту Данченкова.
РФС выступил с заявлением о ситуации с нападением Широкова на арбитра
Российская газета14:09

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Президент Литвы обвинил власти Белоруссии в давлении на Тихановскую

Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила место проживания Ни один здравомыслящий человек не поверит, что обращение Тихановской было сделано по доброй воле Президент Литвы о видеообращении Тихановской к протестующим По его словам, видеозапись является свидетельством того, какие методы используют в Белоруссии, "чтобы сломить волю человека и народа".
РЕН ТВ12:43

УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
RT на русском12:02

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Найден критически важный для нейтрализации малярии человеческий белок

Как считают ученые, подобные результаты, а также уже одобренные препараты, которые могут подавлять выработку молекул c-Met или нейтрализовать их, открывает дорогу для новых методик борьбы с малярией, к которым паразит может привыкнуть далеко не сразу.
ТАСС Наука 09:34

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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