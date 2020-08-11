В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с конца апреля опустился ниже отметки в 5 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.