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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,15 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Росбалт

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт03:53
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
Финмаркет

Доллар подешевел на 62 копейки

Финмаркет04:45

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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