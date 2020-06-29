Финансы
BFM.ruКурс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
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Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Сообщается, что «Оренбург» проинформировал лигу о невозможности организовать проведение матча в связи с новыми предписаниями регионального Роспотребнадзора.
РБК 04:09
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
Военное дело 04:16
Общество
Менее 7 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
За последние сутки в России выявлен 6 791 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе, отслеживающим ситуацию с заболеваемостью на территории страны.
ФАН 28 июня в 03:55
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Армия и оружие
Китай представил электромагнитное оружие будущего
В отличие от обычного огнестрельного оружия, которое использует зажигание пороха, чтобы вытолкнуть пулю из ствола оружия с высокой скоростью, спиральный или рельсовый пистолет использует электромагнитную силу для ускорения снаряда, когда он движется вдоль ствола оружия.
Ежедневные Новости Владивостока 28 июня в 15:38
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
RT на русском 04:31
Гаджеты
Бюджетный Samsung Galaxy M01s оказался клоном Galaxy A10s
Раз уж Galaxy M01s является клоном Galaxy A10s, то не сложно «спрогнозировать» остальные его характеристики.
iXBT.com 04:23
Общество
В Краснодарском крае 1 июля подтвержден 61 новый случай коронавируса
В Краснодарском крае первого июля подтвержден 61 новый случай коронавируса, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
АиФ Краснодар 03:30
Здоровье
На Среднем Урале подтвердили ещё 214 случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 29 июня 2020, 10:42 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 214 человек по состоянию на 29 июня 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 29 июня в 03:42
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Гаджеты
Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов
Смартфоны Huawei снова вырвались в ТОПы продаж по всему миру.
OAnews 01:50
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Общество
Камчатка и Чукотка завершили голосование по поправкам к Конституции
На Чукотке и Камчатке закрылись участки для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 04:31
Политика
Кадыров предложил избрать Владимира Путина пожизненным президентом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимира Путина следует избрать пожизненным президентом России.
Компания вчера в 11:02
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru 01:07
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Общество
В Ростовской области за сутки зафиксировали еще 94 случая коронавируса
По данным на 30 июня, в Ростовской области было выявлено еще 94 случая заражения коронавирусом, сообщает Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:31
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41