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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Росбалт

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалт03:50
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,2 руб

ТАСС03:03
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,24 рубля

ПРАЙМ04:32
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Банки.ру

Рубль слабеет в начале торгов

Банки.ру03:40
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском10 августа в 03:02

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъвчера в 07:09
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Порошенко призвал Лукашенко провести новые выборы президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко для стабилизации ситуации в республике провести досрочные выборы главы государства с привлечением ОБСЕ и Совета Европы.
Daily Storm14:06
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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