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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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ПРАЙМ

Рубль меняется разнонаправленно к доллару и евро

ПРАЙМвчера в 03:15
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,2 руб

ТАССвчера в 03:03
Банки.ру

Рубль слабеет в начале торгов

Банки.рувчера в 03:40
Росбалт

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалтвчера в 03:50
Профиль

Рубль укрепился в начале торгов на Московской бирже

Профиль11 августа в 03:57
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК11 августа в 04:30
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском10 августа в 03:02

Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.
РБК17:00
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Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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Оружейное эмбарго в отношении Ирана хотят продлить через СБ ООН

Основное требование резолюции — бессрочное продление оружейного эмбарго в отношении Ирана, «пока Совет Безопасности не примет обратное решение», а также «продолжать следить за развитием ситуации».
ИА Красная Веснавчера в 02:25
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