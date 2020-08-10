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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,24 рубля

ПРАЙМ04:32
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,15 рубля

Банки.рувчера в 04:33
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Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от COVID-19 использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препарат, заявила на брифинге в среду директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.
РИА Новости09:14