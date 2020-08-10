Лоза усомнился в том, что у Ефремова был инсульт

Музыкант написал в Facebook, что после того, как Ефремов сначала признал вину в аварии, а потом заявил, что ничего не помнит о ней, сложно судить о том, был ли на самом деле у него инсульт, или нет.