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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
ПРАЙМ

Рубль уверенно растет, отыгрывая активизацию аппетита к риску

ПРАЙМвчера в 14:36
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ruвчера в 03:09
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:02
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 11 августа: доллар и евро на торгах подешевели

КП - Беларусьвчера в 14:21

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новостивчера в 08:31
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Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55
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«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

В ведомстве пояснили, что в число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу в связи с сокращением штата или ликвидацией должности, но и те, кто попадает под технические сокращения (например, когда переименование отдела ведет к "увольнению" сотрудников отдела с прежним названием).
ТАСС21:12
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На Украине ухудшили прогноз падения ВВП страны в нынешнем году

Киев, 11 августа 2020, 10:20 — REGNUM Экономика Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, падение в нынешнем году составит ориентировочно 6%, говорится в консенсус-прогнозе министерства экономики страны.
REGNUMвчера в 03:20
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Употреблять алкоголь в день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя, так как возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
РИА Новости21:08

Microsoft назвала месяц начала продаж Xbox Series X

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:41 — REGNUM Microsoft уточнила, в какой именно месяц 2020 года она планирует запустить в продажу свою консоль нового поколения Xbox Series X. Об этом 11 августа сообщил новостной раздел сайта Xbox.
REGNUM17:41

Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила частичного возмещения расходов россиянам, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах.
RT на русскомвчера в 06:30
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