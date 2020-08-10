Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля
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Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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