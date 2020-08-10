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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Росбалт

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалтвчера в 03:50
ПРАЙМ

Рубль меняется разнонаправленно к доллару и евро

ПРАЙМвчера в 03:15
Банки.ру

Рубль слабеет в начале торгов

Банки.рувчера в 03:40
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,2 руб

ТАССвчера в 03:03
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК11 августа в 04:30
Финмаркет

Доллар и евро на «Московской бирже» начали торги снижением

Финмаркет11 августа в 03:20
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском11 августа в 03:02

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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Китай начал готовить стратегию «внутренней циркуляции» для экономики

Высокопоставленные китайские чиновники с мая этого года регулярно говорят о стратегии "внутренней циркуляции", в рамках которой приоритет отдается внутреннему потреблению, рынкам и местным компаниям в качестве основных двигателей роста экономики КНР, сообщают источники газеты.
Интерфаксвчера в 14:42

Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны.
Газета.Ru18:42

Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова

В квартире бывшего доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, нашли пакет с человеческой головой, обрез винтовки и запас патронов к нему.
РБКвчера в 13:21
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IT-компании пригрозили Лукашенко уходом из Белоруссии

Сотрудники IT-компаний потребовали прекратить применять насилие в отношении мирных жителей, освободить политзаключенных и задержанных, а также провести новые прозрачные выборы президента Белоруссии.
Компаниявчера в 16:49
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На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Испытания уже подтвердили основные характеристики ШСС, в том числе и возможность передачи информации с российского сегмента Международной космической станции со скоростью 180 Мбит / с. Отправка данных будет производиться через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч".
Военное обозрениевчера в 08:07
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