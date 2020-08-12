Курс евро и доллара вырос на Мосбирже

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии Московской биржи вырос на 43,08 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные на 19:00 по московскому времени в среду, 12 августа. Таким образом курс доллара составил 73,40 рубля.