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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс евро и доллара вырос на Мосбирже

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии Московской биржи вырос на 43,08 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные на 19:00 по московскому времени в среду, 12 августа. Таким образом курс доллара составил 73,40 рубля.В источнике
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Эксперт: сильный рубль российской экономике не нужен

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Рубль днем усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне выхода инвесторов из ОФЗ

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Курсы валют в Беларуси на 11 августа: доллар и евро на торгах подешевели

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Электрический седан Lucid Air сможет проехать на одном заряде 830 км

По данным испытаний, Lucid Air имеет сертифицированный EPA электрический пробег в 832 км, что превышает 647-километровый пробег Model S на ошеломляющие 185 км. Таким образом, Lucid Aid официально является первым сертифицированным электромобилем с 830-километровым запасом хода после оценки FEV North America.
32CARS.ru04:07
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ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъ12:43
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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