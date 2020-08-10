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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Росбалт

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалтвчера в 03:50
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском11 августа в 03:02
Банки.ру

Рубль слабеет в начале торгов

Банки.рувчера в 03:40
ПРАЙМ

Рубль меняется разнонаправленно к доллару и евро

ПРАЙМвчера в 03:15
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК11 августа в 04:30
Финмаркет

Доллар и евро на «Московской бирже» начали торги снижением

Финмаркет11 августа в 03:20
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,2 руб

ТАССвчера в 03:03

S&P предрекло Белоруссии санкции и спад экономики из-за протестов

В сообщении пресс-службы рейтингового агентства говорится, что зарегистрированные нарушения и жёсткая реакция на протесты могут привести к длительному противостоянию между властями и оппозицией.
Говорит Москвавчера в 12:51

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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