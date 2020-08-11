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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,15 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
РБК

В какой валюте копить деньги на квартиру. Рекомендации экспертов

РБК03:17
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
ПРАЙМ

Рубль уверенно растет второй день к доллару и третий - к евро

ПРАЙМ10:33
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUMвчера в 01:08

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
Российская газетавчера в 12:18
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - сообщил Следственный комитет.
РИА Новости06:38
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Арбитр Федотов: непонятно, почему Еськов переобулся по поводу пенальти в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о словах VAR-ассистента матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Алексея Еськова, который сказал «Я не могу это не отменить» во время переговоров с главным судьей Василием Казарцевым при назначении второго одиннадцатиметрового в ворота красно-белых.
Чемпионат11:27

ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

В начале августа стало известно об увольнении из Вышки преподавателя Школы философии Виктора Горбатова и кандидата социологических наук, доцента факультета социологии ВШЭ в Петербурге Эллы Панеях.
РБК10:40

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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