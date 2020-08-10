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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Финмаркет

Рубль днем усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне выхода инвесторов из ОФЗ

Финмаркет08:45
Росбалт

Рубль в ходе торгов уступает и доллару, и евро

Росбалт03:50
Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:48
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,2 руб

ТАСС03:03
RT на русском

Рубль растёт к евро

RT на русском03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ruвчера в 03:09

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
РИА Новости07:10
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
REGNUM10:57
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Минздрав ввел дополнительные выплаты для медиков за выявление рака

Медицинские работники, которые в ходе диспансеризации выявили у пациента злокачественную опухоль, будут получать по 1 тыс. рублей за каждый случай, соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service05:59
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30