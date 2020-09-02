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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,86 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,86 рубля

ПРАЙМ04:37
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,86 рубля

Банки.ру04:34
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Роспотребнадзор рассказал, что школьникам делать на переменах

Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию.
Новости Ярославля 76.ru04:10
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Лавров: в Белоруссии находятся порядка 200 экстремистов с Украины

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что на территории Белоруссии находятся порядка 200 натренированных экстремистов с Украины.
RT на русском06:31
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Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТвчера в 14:00

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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