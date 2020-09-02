Монтрёй, Франция, 2 сентября 2020, 00:58 — REGNUM Ubisoft выложила в сеть новый трейлер Watch Dogs: Legion, в котором показана графика игры, запущенной с разрешением 4K и включенной функцией трассировки лучей.
Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию.
1 сентября в результате анализа цен на новые легковые автомобили в России эксперты выяснили, что произошло подорожание автомобилей BMW, Renault и Volkswagen на 16 тысяч — 100 тысяч рублей в зависимости от модели.
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что на территории Белоруссии находятся порядка 200 натренированных экстремистов с Украины.
Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа граждане Швеции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Чехии, которые въезжают в Грецию обязаны предоставлять справки об отрицательных результатах тестирования на коронавирус.
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.