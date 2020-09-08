Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Мосбиржи
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Доллар подорожал на 0,23% — до 75,94 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром 8 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии поднялся на 0,33% и составил 89,8 рубля.В источнике
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