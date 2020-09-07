НОВАТЭК зафрахтовал все СПГ-танкеры для проекта

НОВАТЭК зафрахтовал все СПГ-танкеры для проекта НОВАТЭК зафрахтовал 14 газовозов Arc7, которые будут построены на верфи "Звезда", для вывоза сжиженного природного газа с нового проекта компании "Арктик СПГ-2".