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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
Профиль

Доллар подорожал до 75,59 рубля

Профиль03:26
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
Компания

Курс доллара превысил 75,6 рубля

Компания03:14
Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
РИА Новости01:00
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Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное дело04:59
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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Режиссер «Миссии невыполнимой 7» показал Тома Круза у пропасти

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер МакКуорри отметил возобновление съемок публикацией на своей странице в Instagram очередной фотографии, на которой запечатлен один из рабочих моментов, а точнее, Том Круз стоящий на грандиозном трамплине, который обрывается над пропастью.
KinoNews.ru02:54