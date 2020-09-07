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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:10
Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
Компания

Курс доллара превысил 75,6 рубля

Компания03:14
Профиль

Доллар подорожал до 75,59 рубля

Профиль03:26

Двигатели для российских Су-27 названы одними из лучших в мире

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф для российских истребителей Су-27 в режиме форсажа может развить максимальную тягу 122,5 кН. А вот двигатель АЛ-41Ф1С истребителя Су-35 имеет управляемый вектор тяги и способен развивать ее до 142,2 кН.
Народные новостивчера в 11:00
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AMD представит новые процессоры на архитектуре Zen3 в октябре

Новые процессоры AMD Ryzen для настольных персональных компьютеров (ПК) представит компания AMD в октябре 2020 года, написал 5 сентября разработчик программного обеспечения для процессоров AMD Юрий Бублий в своем микроблоге в Twitter.
ИА Красная Весна06:19

Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
РИА Новости13:11

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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