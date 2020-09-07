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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Профиль

Доллар подорожал до 75,84 рубля

Профиль12:28
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:10
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
Компания

Курс доллара превысил 75,6 рубля

Компания03:14
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04

Лишенный сана Сергий Романов рассказал о «прелюбодеянии» Поклонской

По словам Сергия, будучи в браке с Андреем Красильниковым, Поклонская якобы прелюбодействовала с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
ФАН13:40
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Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИ10:29
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Активисты Гонконга, Таиланда и Тайваня бойкотируют «Мулан»

Активисты в Гонконге, Таиланде и Тайване распространили свою деятельность в социальных сетях, направленную на бойкотирование игровой версии мультфильма студии Disney "Мулан" после того, как кинотеатры стали возвращаться к нормальному режиму работы на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru09:26

Футболисты «Тамбова» угрожают забастовкой из-за невыплаты зарплаты

Трудная финансовая ситуация сложилась в клубе российской футбольной премьер-лиги "Тамбов", В команде имеются значительные – до трех месяцев, – долги по заработной плате футболистов, которые угрожают в случае невыплаты денег не выходить на тренировки и на очередной матч против "Уфы".
Вести.Ru13:05

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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