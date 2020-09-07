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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Профиль

Доллар подорожал до 75,84 рубля

Профиль12:28
Банки.ру

Рубль подешевел по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:17
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 2403:26
Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолец03:35
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:10
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАСС03:04

Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате
РИА Новости12:37

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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МИД Литвы: Россия ускорит планы по присоединению Белоруссии

Как ранее сообщал Капитал страны, белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что несмотря на все проблемы и разногласия граждане Белоруссии и России сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока".
Капитал страны13:07
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Двигатели для российских Су-27 названы одними из лучших в мире

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф для российских истребителей Су-27 в режиме форсажа может развить максимальную тягу 122,5 кН. А вот двигатель АЛ-41Ф1С истребителя Су-35 имеет управляемый вектор тяги и способен развивать ее до 142,2 кН.
Народные новостивчера в 11:00
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
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