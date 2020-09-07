Путин обсудил с врио главы Калужской области состояние автопрома

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владиславом Шапшой попросил его доложить, как чувствует себя автомобильная отрасль в регионе с учетом того, что в период пандемии она несет убытки.