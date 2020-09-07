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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолецвчера в 03:35
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАССвчера в 03:04
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:27
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 24вчера в 03:26
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.рувчера в 03:10
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме

В России за первое полугодие 2020 года почти 50 тыс. детей переболели коронавирусом, у половины инфекция протекала в лёгкой форме, у 32% было бессимптомное течение, тяжёлая форма — лишь у 0,2%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
У половины детей с COVID-19 в России болезнь протекала в лёгкой форме
RT на русском22:29
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В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера.
RuNews24.ruвчера в 07:45
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Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru23:35

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
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Доставщик Delivery Club напал на подростков в Зеленограде

Служба доставки Delivery Club отстранила от работы сотрудника, напавшего на подростков в Зеленограде, также в компании рассчитывают на помощь правоохранительных органов в идентификации еще одного участника драки, сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы компании.
Известиявчера в 13:12
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Жительница Барнаула после родов в «ДАРе» попала с коронавирусом в госпиталь

Девушка подробно описывает свои муки у себя на странице в Instagram, она утверждает, что из-за коронавируса у нее появились галлюцинации Жительница Барнаула Виктория Романова написала на своей странице в Instagram о муках, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как она попала в перинатальный центр "ДАР".
Толк21:03