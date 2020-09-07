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Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рубль в начале торгов понедельника снижается против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск рос на 14 копеек, до 75,57 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,38 рубля.В источнике
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Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолецвчера в 03:35
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 24вчера в 03:26
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.рувчера в 03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАССвчера в 03:04
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:27

Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК
RT на русском21:23
2

Полковник Чмутин предупредил США о появлении в РФ «поездов-призраков»

Полковник Юрий Чмутин заявил, что выход США из двух договоров по контролю количества наступательного вооружения подталкивает Россию к поиску решений, которые минимизируют риски военного характера.
ФАН5 сентября в 07:49
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Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Шойгу заявил, что авиация НАТО регулярно имитирует удары по России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военные самолёты НАТО стали регулярно появляться около российской границы, а экипажи истребителей имитируют нанесение ракетных ударов.
Life.ru6 сентября в 10:43
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