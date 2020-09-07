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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Московский Комсомолец

На открытии торгов выросли курсы доллара и евро

Московский Комсомолецвчера в 03:35
Газета.Ru

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:32
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 24вчера в 03:26
Фонтанка.Ру

Евро на торгах движется к 90 рублям

Фонтанка.Рувчера в 03:27
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.рувчера в 03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

ТАССвчера в 03:04
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

"Израильский элемент" Документ под названием "Экономическая нормализация" президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Авдулах Хоти подписали в конце недели в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа, который назвал соглашение "важным и историческим".
Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
Коммерсантъ6 сентября в 13:02
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В России планируют привить от гриппа рекордные 60% населения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за деньги федерального бюджета в России в этом году планируется привить от гриппа 60% населения страны, что является рекордом за всю историю.
Давыдов.Индексвчера в 10:37
1

NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп недоволен нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
RT на русском19:50

Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

В Германии проведут клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer Inc. Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок.
Интерфаксвчера в 14:07
1

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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