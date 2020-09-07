Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Общество
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
После завершения всех испытаний российская вакцина "Спутник V" от коронавируса SARS-CoV-2 будет произведена минимум в двух вариантах.
Российская газета 20:54
Общество
В Москве за сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:05
Общество
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM 05:09
Финансы
У Белоруссии стали заканчиваться деньги
Деньги стали заканчиваться на фоне продолжающихся почти месяц акций протеста против действующего президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 05:32
Общество
Ещё в двух кузбасских школах выявили коронавирус
Кемерово, 7 сентября 2020, 12:43 — REGNUM В Кемеровской области коронавирус выявили в школах Киселевска и Анжеро-Судженска.
REGNUM 05:43
Армия и оружие
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Военно-морские силы стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию для демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе.
РБК 20:42
Армия и оружие
Шойгу заявил, что авиация НАТО регулярно имитирует удары по России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военные самолёты НАТО стали регулярно появляться около российской границы, а экипажи истребителей имитируют нанесение ракетных ударов.
Life.ru вчера в 10:43
Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском 06:09
Происшествия
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Следственный комитет проверяет информацию, согласно которой школьный учитель рязанской школы совершал развратные действия на уроке.
Газета.Ru 09:19
Культура
Названа причина отсутствия зубов у Шуры в начале карьеры
Объяснено отсутствие зубов у певца Шуры в начале его музыкальной карьеры, оказывается, это было частью имиджа.
АБН 18:39
Политика
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Моя Москва.онлайн вчера в 05:38
Общество
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
РИА Новости 11:00
Кино
В Москве завершились съемки комедии «СтендОпер»
Культуромания 12:44
Здоровье
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известия 16:27
Единоборства
Россиянин Имадаев проиграл бразильцу Перейре на турнире UFC
Бразильский спортсмен Мичел Перейра «задушил» российского бойца Зелима Имадаева на турнире UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:50
Энергетика
Нефтяные страны призвали готовиться к худшему
Аналитик нефтяного рынка Bloomberg Джулиан Ли призвал нефтяные страны готовиться к худшему.
Lenta.ru 13:24
Общество
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета 11:44
Технологии
Цифровую карту лесов представят 15 сентября в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 03:36
Происшествия
Во Франции мужчина взорвал дом при попытке убить муху
Во Франции пожилой мужчина попытался убить муху электронной мухобойкой, в результате взорвав свой дом. Об этом 6 сентября пишет The Mirror.
Известия 00:57
Общество
Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли. На это обратило внимание издание CNews.
Lenta.ru 17:06
Здоровье
В Ирландии хотят сократить сроки карантина для инфицированных COVID-19
Ирландские медики предложили почти на треть сократить сроки изоляции людей, чей тест на COVID-19 дал положительный результат, пишет газета Irish Times.
Российская газета 03:25
Футбол
Сборная Италии по футболу обыграла Нидерланды в Лиге наций
Сборная Италии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в матче группового этапа Лиги наций.
RT на русском 16:40
Футбол
«Барселона» опубликовала фото Месси в новой форме розового цвета
Vprognoze.ru 10:22
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не является последней, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:21
Общество
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 10:10
Культура
1998 год в российском шоу-бизнесе: кражи хитов, смерть поп-звезд и рождение MTV
Lenta.ru 13:00
Политика
Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ 17:10
Футбол
В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ
Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:22
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев оценил располневшие ноги Барановской
Набравшей Юлии Барановской не грозит сильная потеря фомы, она не станет жабой, заявил изданию «НьюИнформ» экс-участник телепроекта «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев.
NewInform 12:30
Общество
В южные районы Приморья пришел тайфун «Хайшен»
В понедельник утром тайфун "Хайшен" вышел в акваторию Японского моря и начал влиять на погодные условия в Приморском крае.
Российская газета вчера в 20:58