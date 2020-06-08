Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 68,31 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 31,96 копейки, составив 68,3123 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Общество
Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:47
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
Происшествия
Михаила Ефремова повезли на допрос
Интерфакс 09:42
Происшествия
В крови Ефремова обнаружили наркотики
Lenta.ru 10:31
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
Общество
На Илью Яшина могут завести дело из-за отказа от служебной машины
Яшин сообщил, что из-за этого прокуратура заподозрила его в нецелевом расходовании средств.
Эхо Москвы 10:31
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие
Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны договорились о поставке трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь".
Газета.Ru 05:42
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
RT на русском 07:25
Общество
В Кремле не считают отмену ограничений в Москве слишком стремительной
Кремль не считает слишком стремительной отмену ограничений, связанных с коронавирусом в Москве.
ТАСС 06:18
Наука
В СМИ появилась информация о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Авто
Opel показал изображение нового Opel Mokka
Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на аварию с участием отца
Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария отреагировала в беседе с Telegram-каналом Life Shot на аварию с участием ее отца.
Lenta.ru вчера в 16:43
Финансы
Банк России: отток капитала из России вырос в январе-мае до $33,5 млрд
По данным ЦБ, отток капитала из России сократился в 2019 г. в 2,4 раза до $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 г. За последние десять лет из России вывели почти $3 трлн, заявил доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.
Вести.Ru 09:30
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Политика
Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу
Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Политика
США подтвердили переговоры с Россией по ядерному оружию
США подтвердили переговоры с Россией по стратегической стабильности, сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
Политика
США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Экономика
Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes
Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 10:01
Экономика
В АТОР опровергли сообщения о подорожании летнего отдыха в РФ на 30%
Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых.
REGNUM 09:10
Общество
Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»
Lenta.ru 08:06
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Общество
Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку
Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13