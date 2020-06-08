Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 68,31 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 31,96 копейки, составив 68,3123 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов задержан по делу о ДТП в центре Москвы
RT на русском 11:49
Экономика
В таможенном законодательстве закрепили порядок исчисления сроков
Президент РФ подписал закон, вносящий ряд поправок, в том числе и в таможенное законодательство, закрепив в законе о таможенном регулировании порядок исчисления сроков (Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ).
Гарант 10:15
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России.
Piter.tv 03:33
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.
ТАСС 10:04
Происшествия
Песков назвал ДТП с участием Ефремова «чудовищным»
Дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, является чудовищным случаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
NewInform 06:14
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Известия 10:59
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:08
Футбол
РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новые сроки футбольных сезонов — 2019/20 и 2020/21.
RT на русском 11:45
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Общество
В Петербурге анонсировали снятие ограничений
В Санкт-Петербурге вслед за Москвой анонсировали снятие ограничений, введенных из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции.
АиФ Санкт-Петербург 01:23
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
В Калининграде умер заразившийся коронавирусом врач детской больницы
Хирург калининградской детской областной больницы Мелик Ростомян, у которого был выявлен коронавирус, скончался во вторник в Калининграде, сообщили журналистам в региональном правительстве.
РИА Новости 12:27
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
Общество
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Американские ученые допустили, что эпидемия коронавируса могла начаться в Ухане еще летом прошлого года, сообщает ABC News.
РИА Новости 04:22
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Вооруженное нападение было совершено утром 30 мая у отделения Сбербанка.
Эхо Москвы вчера в 00:31
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Армия и оружие
Иран построил копию американского атомного авианосца у своих берегов
На другом берегу Залива, где размещается Пятый флот ВМС США, данный факт не стали комментировать.
ГЛАС.RU 12:02
Киберспорт
По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле
Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
Evo-rus.com 11:50
Путешествия
В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля
Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
Политика
Песков: большинство россиян поддерживает поправки к Конституции России
Превалирующее большинство граждан Российской Федерации поддерживают поправки к Конституции страны, общенациональное голосование по которым намечено на 1 июля.
Городовой вчера в 08:33
Хоккей
«Трактор» подписал защитника «Баффало»
Матч ТВ 12:08
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
Политика
Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы
Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.
Взгляд.ру 12:03