Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 68,31 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом
35 новых случаев коронавируса выявили в Казани, 10 — в Набережных Челнах.
НТР 24 03:37
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Армия и оружие
Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани
К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна 04:30
Наука
Создана механическая рука, способная пробивать стены
Роботизированную руку, способную пробить гипсокартон, создали инженеры из Канадского Interdisciplinary Institute for Technological Innovation, сообщается 5 июня на сайте Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).
ИА Красная Весна 06 июня в 13:32
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Армия и оружие
Минобороны заказало новейшие системы ПВО
Министерство обороны России заключило с концерном "Алмаз-Антей" контракт на поставку четырех комплектов зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" и трех полковых комплектов систем ПВО С-400 "Триумф".
Российская газета 04:51
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
Версия.Инфо вчера в 10:23
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Политика
Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы
Свои подписи в проекте постановления поставили девять депутатов из трёх оппозиционных фракций — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
REGNUM 04:04
Общество
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
РИА Новости 04:22
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
Общество
IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц
IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании.
News.ru 04:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
Путешествия
Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Общество
В Благовещенске объявили ЧС из-за самого сильного ливня в истории
Руководство Благовещенска объявило режим чрезвычайной ситуации после того, как за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, передает РИА "Новости" со ссылкой на местных властей.
Газета.Ru 00:09
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google
Как оказалось, номера юзеров WhatsApp можно найти в сети в открытом доступе, при этом даже необязательно погружаться в даркнет — речь идет о поисковой выдаче Google.
Газета.Ru 04:49
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Политика
Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3
22 июня в Вене состоится новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США.
Евразия Daily вчера в 13:39
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Red Bull осталась без тестов из-за правила, по которому проводить частные заезды можно лишь на машинах двухлетней давности.
Motorsport.com Россия вчера в 11:18
Экономика
«МегаФон» отказался от дивидендов за 2019 год
Оператор не платит дивиденды третий год подряд: по результатам 2018 и 2017 года от них компания так же отказывалась, а по итогам 2016-го компания выплатила акционерами 19,9 млрд руб. (по 32,25 руб. на обыкновенную акцию).
Коммерсантъ 04:33
Политика
В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17
Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров.
ТАСС 04:54
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46