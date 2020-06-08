Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 68,31 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 31,96 копейки, составив 68,3123 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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