Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 68,34 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 64,18 копейки, составив 68,3413 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Происшествия
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Экономика
России предсказали доллар за 90 рублей к концу года
Есть вероятность, что ВВП страны по итогам года упадет на 8-8,2%, инвестиции в основной капитал – на 19%, а рубль вследствие всех встрясок ослабнет примерно до 90 рублей за доллар.
Infox.ru 07:31
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет
Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:23
Политика
Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую медпомощь населению
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи в клиниках.
РБК 07:42
Политика
Россиянам разрешено проголосовать в рассрочку
Оптимальная дата О решении провести голосование 1 июля Путин объявил по итогам прошедшей в тот же день в режиме видеоконференции встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и с руководством Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости 01 июня в 15:17
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15
На 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 68,62 рубля (минус 11 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 76,91 рубля (плюс 21 копейка).Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 68,21—68,72 рубля за доллар и 76,49—77,02 рубля за евро.
Банки.ру 07:00
Политика
Президентские выборы в Польше назначены на 28 июня
Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек заявила, что очередные президентские выборы пройдут в стране 28 июня.
Инфорос 06:23
Политика
Путин проведет встречу с главой Югры
Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с руководителем Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Грабитель в медицинской маске напал на москвичку после посещения банка
В Москве задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на женщину после посещения банка.
Росбалт 07:26
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон, с которыми снимался в фильмах о "Гарри Поттере", сообщает Mirror.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина
Piter.tv вчера в 07:47
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской обратилась к матери с посланием
Дочь Любови Успенской резко высказалась о недоброжелателях и собственной матери.
Uznayvse.ru 04:18
Политика
Песков отреагировал на проверку указов по коронавирусу
В Кремле считают прерогативой премьер-министра Михаила Мишустина анализировать применение нормативно-правовых актов, принятых в период борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:13
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью "Вечерней Москве", как метеочувствительным людям пережить перепады погоды.
РИА Новости вчера в 21:23
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Piter.tv 05:50
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12