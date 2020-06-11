Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 68,62 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 5,62 копейки, составив 68,6183 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 12:55
Наука
На МКС получили экзотическое состояние материи
Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости 05:00
Экономика
Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны
Алмазы на миллиарды долларов остаются нераспроданными по всему миру, потому что драгоценности оказались никому не нужны из-за пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:41
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Хоккей
«Трактор» обменял Семина в «Металлург» на четырех игроков
Защитник Владислав Семин в результате обмена перешел из "Трактора" в магнитогорский "Металлург", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 13:18
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:19
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:31 мск.
ТАСС 09:31
Гаджеты
Как выглядят анимации в MIUI 12?
Появился новый системный шрифт, который выглядит более современным и соответствует новому пользовательскому интерфейсу.
MobiDevices 02:54
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем
Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
Происшествия
Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего
Известия вчера в 12:38
Политика
Экс-глава офиса Зеленского заявил, что рад своему увольнению
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению, поскольку не будет иметь отношения к хаосу, в который украинский лидер погружает страну.
РИА Новости 12:17
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
Издание отмечает, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
Происшествия
Двух жителей Брянска задержали за избиение полицейского
Следователи в Брянске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, избивших сотрудника полиции, решается вопрос об аресте подозреваемых.
ТАСС 11:21
Экономика
Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Политика
США продлили санкции против Белоруссии
США продлили на год санкции в отношении Белоруссии из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" этой страны, говорится в уведомлении за подписью президента США Дональда Трампа, распространенном в четверг Белым домом.
РИА Новости 11:59
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Происшествия
Напавших с трубой на чиновника чеченцев выслали из Крыма
Молодые уроженцы Чечни, которые напали на помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова, были высланы с территории Крыма.
News.ru 11:08
Футбол
Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду
Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент.
Народные новости 06:07
Кино
Индиана Джонс назван величайшим киногероем в истории
Журнал Empire провел опрос своих читателей и выяснил, кого их киногероев можно считать величайшим в истории.
Культуромания 13:15
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 284 человека
За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 284 человека.
Уральский меридиан вчера в 03:37