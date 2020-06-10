Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 5,62 копейки, составив 68,6183 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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Интернет В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo. 4

Шоу-бизнес Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения. 57

Космос Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН. 7

Культура Key Buyers Event: Итоги четвертого дня Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.

Финансы Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 17

Футбол ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в сезон Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба по ходу одного сезона.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 101

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,8K

Политика В оборонный бюджет США включили средства на сдерживание Китая В проект оборонного бюджета США включили 1,4 млрд долларов, которые будут направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Общество Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией. 31

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 37