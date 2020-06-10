Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 68,62 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 5,62 копейки, составив 68,6183 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Происшествия
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Политика
Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире
Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС 17:37
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Интернет
В WhatsApp решили добавить функцию поиска по дате
Маунтин-Вью, США, 12 июня 2020, 02:32 — REGNUM Новую функцию мессенджера WhatsApp, с помощью которой можно осуществлять быстрый поиск сообщений в чатах по заданной дате, тестируют разработчики программы, 11 июня сообщает портал WABetaInfo.
REGNUM 19:32
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья 13:01
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным
Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Армия и оружие
США выделят Украине 250 млн долларов на войну с Россией
Конгресс США поддержал выделение Украине финансовой поддержке в размере 250 миллионов долларов на текущий год.
Вести Крым 15:59
Культура
Key Buyers Event: Итоги четвертого дня
Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart 19:17
Спорт
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com 18:06
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
Футбол
ФИФА разрешила футболистам выступать за три клуба в сезон
Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила игрокам выступать за три клуба по ходу одного сезона.
News.ru 12:53
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Общество
В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
Происшествия
Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 09:41
Политика
В оборонный бюджет США включили средства на сдерживание Китая
В проект оборонного бюджета США включили 1,4 млрд долларов, которые будут направлены на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Московский Комсомолец 17:32
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
Общество
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 13:05
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru 07:46
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Политика
В Кремле оценили заявления об ужесточении санкций США против России
В Кремле считают незаконными предложения американских конгрессменов о введении новых и более жестких санкций против России.
Известия 06:34
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37