Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:53

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:09

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:27

Доллар вырос до 69,05 рубля

Профиль03:21

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:12

Курс доллара поднялся до 69,05 рубля

ТАСС03:02
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Афиша Daily вчера в 08:38
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Происшествия

В Москве нашли квартиру с младенцами, предназначенными для продажи

На северо-востоке столицы нашли квартиру, в которой находились пятеро новорожденных младенцев.
Российская газета 08:35
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
740
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
2,9K
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
2,9K
Футбол

Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА

Газета Metro вчера в 11:25
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Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
589
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Кино

Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих»

Вокруг ТВ 05:35
Общество

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
1,4K
Политика

Путин выступит с телеобращением к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
2,9K
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
7
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
108
Политика

Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться в президенты РФ

Президент России Владимир Путин допустил, что снова будет баллотироваться на пост главы РФ.
Аргументы и Факты 21 июня в 08:06
21K
Гаджеты

Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей

Напомним, ранее сообщалось, что баварский бренд BMW объявил о сотрудничестве со специалистами с Apple в вопросе создания и развития новой функции под названием CarKey, которая позволяет владельцам использовать iPhone для разблокировки и запуска своего автомобиля.
32CARS.ru 01:05
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Происшествия

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
РИА Новости 07:30
6
Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
55
Здоровье

Залогин рассказал, стоит ли на Орловщине ждать столичных медиков

Орловчанам вряд ли стоит ждать приезда в регион московских врачей.
ТРК Истоки 07:45
Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Игры

Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk вчера в 11:24
8
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 06:05
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Общество

ЕСПЧ признал незаконной блокировку сайтов «Каспаров.ру» и «Грани.ру»

«ЕСПЧ признал, что в этих делах власти нарушили статью 10 (свобода выражения мнения) и ст 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и постановил выплатить учредителям изданий «Каспаров.ру» и «Грани.ру» по 10 тысяч евро каждому», — написал в telegram-канале Чиков.
Sota.vision 04:27
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,9K
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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