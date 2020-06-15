Финансы
Банки.руСредневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 69,75 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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Кино
Появились первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла»
Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из второго сезона сериала «Академия Амбрелла».
News.ru 09:14
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Политика
Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии
Дональд Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии. Об этом президент США рассказал во время брифинга с журналистами.
Piter.tv 01:06
Общество
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона
Отельеры Туниса заявили о срыве туристического сезона в 2020 году из-за мер по сдерживанию коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 04:26
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru вчера в 00:17
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн, более 430 тыс. умерли.
ТАСС вчера в 12:19
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 14 июня в 07:40
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Происшествия
Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Фигурное катание
Роднина прокомментировала получение Плющенко статуса тренера
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, поскольку в сборную попала спортсменка, которую он тренирует, это стандартный процесс, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
РИА Новости 08:19
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Политика
Парламент Армении лишил Гагика Царукяна неприкосновенности
Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Российская газета 09:00
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Энергетика
Замглавы Минфина назвал введение НДД самой большой своей ошибкой
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве.
Компания вчера в 17:08
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Кино
Чулпан Хаматова снимется в триллере об инцелах
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере "Они" о женщинах, которых преследуют инцелы - представители радикального интернет-сообщества мужчин, намеренно сохраняющих девственность.
Газета.Ru 06:17
Экономика
Смоленский бизнес собираются поддержать «нулевой» ставкой
Власти региона рассматривают возможность дополнительной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса и принятых ограничительных мер.
Smolnarod.ru 10:14
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Культура
«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку
Украина.ру 04:08
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:40
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53