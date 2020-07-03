Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 70,50 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,99 копейки, составив 70,4999 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
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Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области
Три человека погибли в результате обрушения в ходе строительных работ в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 03 июля в 02:29
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Автоспорт
Пилоты «Формулы-1» не встанут на колени. План Хэмилтона провалился
Шестикратному чемпиону «Формулы-1» и активисту движения Black Lives Matter Льюису Хэмилтону не удалось уговорить других пилотов встать на одно колено в знак поддержки движения за расовое равноправие накануне воскресного старта «Гран-при Австрии».
Спорт-Экспресс 04:05
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом
Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:21
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и свергли коммунистов
Общественная служба новостей 00:13
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Футбол
Семак о матче с «Краснодаром»: никто не знает, как сложится игра
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 04:38
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 03 июля в 04:30
Армия и оружие
Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе
Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM 02 июля в 22:31
Футбол
Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен клубом
Евро-футбол.ру 05:12
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости вчера в 04:59
Политика
Двоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Коммерсантъ 04:28
Общество
В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста
Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03 июля в 06:21
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Авто
Краш-тест седана Aurus продемонстрировали на видео в Сети
Tvoe-avto.com 04:54
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Здоровье
На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03 июля в 02:49
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Армия и оружие
Турция: РФ захватила в Сирии турецкий легкий танк
Российские военнослужащие на территории Сирии захватили турецкий легкий танк и вывезли его в свою страну.
Вечерний курьер 02:03