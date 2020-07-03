Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,99 копейки, составив 70,4999 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Происшествия Трое рабочих погибли при обрушении перекрытий в ТЦ в Кировской области Три человека погибли в результате обрушения в ходе строительных работ в торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 36

Армия и оружие США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180 Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180. 2,1K

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 902

Автоспорт Пилоты «Формулы-1» не встанут на колени. План Хэмилтона провалился Шестикратному чемпиону «Формулы-1» и активисту движения Black Lives Matter Льюису Хэмилтону не удалось уговорить других пилотов встать на одно колено в знак поддержки движения за расовое равноправие накануне воскресного старта «Гран-при Австрии». 1

Общество В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. 69

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1,9K

Армия и оружие Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда». 372

Здоровье Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. 54

Политика Двоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции». 126

Общество В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 167

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 44

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,8K