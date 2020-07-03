Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 70,50 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,99 копейки, составив 70,4999 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
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Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
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«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк.
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