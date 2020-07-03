Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 70,50 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,99 копейки, составив 70,4999 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства».
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Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
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В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
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В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта
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Раскрыт способ слежки соцсетей за пользователями
Специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш раскрыла способ слежки соцсетей за пользователями в беседе с радио Sputnik.
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Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
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200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса
В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
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Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 453-й матч в премьер-лиге
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ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
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Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде
Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».
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