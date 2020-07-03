Финансы
ПРАЙМСредневзвешенный курс доллара снизился до 70,50 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 1,99 копейки, составив 70,4999 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
32CARS.ru 03 июля в 06:38
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru вчера в 13:36
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
Netflix и Skydance выложили в Сеть новый трейлер боевика "Бессмертная гвардия" на основе графического романа Грега Руцки.
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом
Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба (правозащитной международной ассоциации), в которую входят писатели, поэты и журналисты, написали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
Piter.tv 07:35
Шоу-бизнес
Николай Басков и Марина Федункив «закрутили роман»
В первый же вечер своего пребывания в подмосковном санатории главная героиня знакомится с героем Николая Баскова, и вскоре они начинают страстный курортный роман.
Bimru.ru 03:55
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Автоспорт
Квят не встал на одно колено перед стартом Гран-при «Формулы-1»
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят не встал на одно колено перед стартом сезона "Формулы-1" в знак борьбы против расизма.
Газета.Ru 09:15
Происшествия
В Иркутской области 10 человек пострадали при столкновении двух машин
В результате ДТП в Иркутской области пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
РБК 08:56
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Армия и оружие
Коротченко предсказал распад США и утрату суверенитета страны
Военный эксперт полагает, что Соединенные Штаты Америки не только утратили авторитет на международных площадках, но и находятся на этапе собственного упадка.
Народные новости вчера в 08:36
Общество
Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле
В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
Происшествия
Жительница Липецка уехала из дома, забыв выключить газ
В ЕДДС на номер 112 в Липецке позвонила липчанка, она тревожным голосом сообщила дежурному о том, что она забыла в квартире включить газовую плиту, а она сама уехала в Тербуны и боится последствий.
Kursk.com 10:17
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч
Политическая Экспертиза 03:39
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Политика
Путин рассказал, кто предложил поправку о нерушимости границ
Президент России Владимир Путин рассказал, что поправки в Конституцию о нерушимости границ России и невозможности отторжения российских территорий предложили члены рабочей группы по поправкам и сами граждане страны.
Комсомольская правда 07:02
Общество
Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства
Если в семье оба или один родитель потеряли работу и встали на учет на биржу труда, то они могут рассчитывать на средства на детей не старше 18 лет.
Evo-rus.com 09:26
Политика
Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
Lenta.ru вчера в 22:08
Армия и оружие
«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель
Как и другие многофункциональные истребители, Су-57 сможет нести боеприпасы класса "воздух — воздух", "воздух — поверхность" малой, средней и большой дальности, а также управляемые и корректируемые авиабомбы.
РИА Новости 01:00
Футбол
Гол Роналду со штрафного помог «Ювентусу» обыграть «Торино»
Матч ТВ вчера в 13:25
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Авто
Кроссовер Honda Breeze поставил новый рекорд продаж
Напомним, что Honda Breeze на китайском рынке представлен в версиях с гибридной установкой и турбированным 193-сильным агрегатом.
Tvoe-avto.com 03:42
Происшествия
В Польше упал спортивный самолет
РИА Новости 10:07
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55